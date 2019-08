© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Europa League col Wolverhampton, è tornato a parlare della vittoria per 2-1 nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo: "Sono passati diversi giorni da ciò che è successo, non era facile vincere contro il Sassuolo. Abbiamo avuto una bella reazione, anche se eravamo stanchi sul 2-1 abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che darà del filo da torcere a tutti. Non fossimo stati stanchi avremmo anche potuto vincere 4 o 5 a zero. Mi aspetto che domani i miei ragazzi diano tutto ciò che hanno, fino all'ultima goccia di sudore".