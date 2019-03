Torino, Mazzarri: "Come il primo anno a Napoli. Belotti? Da Nazionale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo la vittoria col Frosinone è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio. Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e l'abbiamo ribaltata".

Su Belotti: "Meritava di fare il terzo gol. Stava giocando benissimo e non gli usciva il gol. Ora ha cominciato a metterla dentro".

Merita la Nazionale? "Sì, per me la merita. Poi ovviamente c'è Mancini, io penso al Torino. Belotti ha ritrovato la forma dei vecchi tempi, fa bene e sappiamo tutti contenti".

Potrebbe lavorare dopo gli allenamenti al controllo di palla. Lo facciamo già. In alcune partite in cui sta bene si vede che è migliorato tecnicamente. L'importante è che stia bene fisicamente. Sta facendo bene anche da questo punto di vista proprio perché ci lavoriamo. E' progredito e può ancora migliorare, come faceva Cavani a suo tempo, quando lavorava con me a fine allenamento".

Sugli obiettivi: "A Napoli, al primo anno, ho preso la squadra al sestultimo posto, abbiamo lavorato e pensato sempre alla prossima partita. Poi i risultati li conoscete. Quest'anno è come il primo anno di Napoli, dobbiamo fare la stessa cosa, giocare da squadra matura. A Napoli ci misi un po' meno perché c'era un gruppo italiano, qui invece vengono da diversi paesi e campionati".