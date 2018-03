Torino, Mazzarri come uno straniero: 6 mesi di ambientamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

IL TREND - Per Walter Mazzarri ill treno per una big è forse passato, dopo gli anni a Napoli e all'Inter. La Juventus è un lontano ricordo, ma il Watford ha creduto nel tecnico e lo ha ricompensato con un ingaggio da grande allenatore. Il Torino, invece, lo ha ricompensato fino al 30 giugno 2020: i londinesi lo hanno esonerato a causa delle ultime sconfitte consecutive - e per un non ottimo rapporto con i giocatori - ma la salvezza è arrivata comunque. Ora, al Torino, ha iniziato bene ma ora ha inanellato qualche sconfitta consecutiva.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Mazzarri può dire di essere un investimento per il futuro per sé e per il proprio presidente. Il contratto lungo lo mette al riparo da eventuali ribaltoni, anche perché la squadra non è misurata su di lui, bensì per un 4-3-3 che non rientra nelle corde (e nel migliore modulo) utilizzabile dal tecnico toscano. La sua permanenza non è quindi in discussione, a meno di sfaceli difficilmente immaginabili. Questi sei mesi valgono come l'ambientamento di uno straniero, in vista della prossima annata.

Contratto fino al 30 giugno 2020

Stipendio: 1,5 milioni di euro

Permanenza: 80%