Torino, Mazzarri: "Con un po' di fortuna in più potevamo vincerla"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato a Sky Sport il match pareggiato per 0-0 contro il Napoli: “La classifica preferiamo non guardarla. Ci mancano dei punti nelle sette gare giocate, per errori nostri e non, secondo me potevamo avere almeno 2-3 punti in più. Il Napoli è una squadra che anche quando spreca un po’ crea tantissime palle gol. Siamo partiti un po’ contratti, poi siamo migliorati. Nel secondo tempo credo che abbiamo fatto davvero bene, purtroppo non siamo stati fortunati su alcune palle gol. Grande secondo tempo comunque”.

Su Belotti: "Bisogna cercarlo di più, nel secondo tempo potevamo fare gol e sfruttare occasioni con maggior precisione. Se miglioriamo questo probabilmente Andrea poteva avere più occasioni e magari segnare. Noi con le grandi facciamo grande gare. Nel secondo tempo con un pizzico di fortuna in più potevamo portare a casa la vittoria”.

Su Inter-Juventus: “Non mi faccia parlare degli altri, faccio fatica… Sicuramente non la vedrò visto che sono qui”.