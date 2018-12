Torino, Mazzarri: "Contento soltanto per la qualificazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, non è assolutamente soddisfatto della prestazione dei suoi uomini contro il Sudtirol. Nonostante la vittoria per 2-0 e il passaggio del turno, il tecnico granata non ha risparmiato critiche nei confronti dei suoi giocatori. Ecco le sue parole ai microfoni di Torino Channel: "Ho fatto i complimenti al tecnico avversario, sul campo hanno fatto meglio di noi. È chiaro, noi siamo un po' più esperti, abbiamo concretizzato e ci è andata bene. Non mi è piaciuta la partita, soprattutto dal punto di vista dell'approccio. Ho detto ai ragazzi che il calcio è testa e gambe, una cosa va di pari passo con l'altra. Se non ci sono queste due cose rischiamo di far brutta figura con tutte. Loro andavano al doppio della velocità, sembravano una categoria superiore. Ci è andata bene soltanto perché abbiamo passato il turno. Per il resto la partita mi è piaciuta pochissimo".