Torino, Mazzarri: "Dobbiamo essere realisti e pensare al prossimo anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva:

Si spengono le speranze per l'Europa?

"Sono sempre quello che dice sempre che fino a quando la matematica non ti condanna si vede far bene e cercare di vincere ma ora si va verso la fine, è normale essere realisti, ora conta creare una mentalità che può essere un vantaggio per il prossimo anno".

Domenica c'è il Napoli: la Juventus ha già vinto lo Scudetto?

"Non mi occupo degli altri, devo risolvere e capire bene cosa fare a Torino".

Che Napoli troverà?

"Questo lo vedremo, pensiamo a correggere questa gara contro la Lazio e poi ci concentriamo sulla sfida con il Napoli".