Torino, Mazzarri: "Domani giocheremo col modulo del prossimo anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, parla così in vista della gara di domani contro il Napoli, dando indicazioni precise anche in vista dell'anno prossimo: "Domani ci sarà un modulo ben definito. Un sistema su cui la squadra si baserà anche il prossimo anno. Il Toro ha bisogno di andare in campo e fare il Toro. Quando andiamo ad affrontare una squadra come il Napoli diventa difficile per tutti. Contro formazioni del genere non bisogna dare forza all'avversario. Mi può servire qualche esperimento nuovo, per testare i giocatori contro una grande. E' normale farlo ora che la classifica più di tanto non ci può dare".