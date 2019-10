© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico Walter Mazzarri e il vice Nicolò Frustalupi saranno in panchina per la sfida da ex che vivranno domenica sera contro il Napoli. Di seguito il comunicato del club granata: "La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino Football Club riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice allenatore Nicolò Frustalupi. I due tecnici saranno pertanto regolarmente in panchina domenica nel match contro il Napoli in programma alle ore 18".