Il derby di Torino il 4 maggio? Una scelta che non convince i granata, a partire dal presidente Urbano Cairo, vista la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga. Sul tema è anche intervenuto il tecnico del Toro, Walter Mazzarri: "Sono d’accordo con il Presidente Cairo, ha già detto tutto lui, in quel giorno noi dovremmo giustamente avere modo di onorare la nostra storia. Io e lui siamo in sintonia su tutto, a maggior ragione su argomenti come questi”.