Torino, Mazzarri e il ritorno al 3-5-2: "Mi piace tanto anche il 3-4-3"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'suo' 3-5-2 o 3-5-1-1 per ripartire. Walter Mazzarri, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato anche della tattica che è servita per schiantare il Cagliari e che sarà nuovamente il suo marchio di fabbrica anche in futuro. A partire dalla gara contro il Crotone. "Ho sempre variato la fase attiva da quella passiva. Spesso ho difeso a quattro e impostato a tre. Dal 3-5-2, c'è il 3-5-1-1 o simili: dipende dalla scelta di chi metti in campo, dai giocatori stessi. Il 3-4-3 mi piace tanto quando attacchiamo. Se tutti saranno disponibili, correndo molto, potrebbe essere un modulo interessante. L'importante è che i giocatori corrano tanto e diano una mano alla squadra".