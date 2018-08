Torino, Mazzarri: "E' tornato il vero Belotti, quello che conoscevo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla sfida Icardi-Belotti e sullo stesso Gallo si è espresso Walter Mazzarri, tecnico del Torino, in conferenza stampa. "Sono forti, importantissimi ma solo solo due giocatori, due undicesimi delle due squadre. Contro l'Inter sarà una partita importante, non c'è dubbio. Belotti? Questo è il vero Andrea. Ha subito tanti stop la scorsa stagione, è tornato l'uomo che conoscevo. Se segna o no, dipende anche dall'episodio e dal resto della squadra".