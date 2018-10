Torino, Mazzarri: "Esigo rispetto, ora basta. Manca un rigore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri ha commentato a DAZN il pareggio arrivato contro la Fiorentina:

Come legge questa gara?

"Paghiamo sempre mezzo errore, ci siamo fatti un autogol pronti via, poi la squadra ha giocato come piace a me, è stata veramente brava a giocare sempre, nonostante mi buttano fuori alla prima protesta e poi Pioli ha fatto di tutti. L'arroganza del potere a me non va bene, non mi sembra di essere un pivellino e ora sono stanca. All'ultimo minuto c'era un rigore netto a Bologna e anche oggi, mi sarebbe piaciuto che quando ci sono questi episodi quanto incidono a fine anno, ma la cosa che mi dà fastidio è l'atteggiamento contro un professionista, io voglio vedere un atteggiamento uguale a tutti mi sono stancato perché questa squadra sta giocando bene e merita più punti di quelli che ha, adesso basta perché stiamo perdendo punti e chi sbaglia deve pagare come succede a me quando sbaglio".

Sul contatto Biraghi-Belotti?

"Per me è rigore o almeno da rivedere al VAR. E' inutile avere la tecnologia e poi fare come ci pare. alla prima protesta ti mandano fuori, il Torino meritava di vincere, potevamo fare meglio sotto porta ma abbiamo giocato bene bene bene contro un avversario molto forte. Come il rigore di Bologna, se uno gli dà una spinta clamorosa è rigore, ma la cosa che mi va giù è questo atteggiamento. La Fiorentina ha fatto una buona partita ma io parlo per quello che succede sistematicamente a noi, il gioco c'è stato, a Bologna anche, gli episodi ci hanno penalizzato, almeno ci vuole il rispetto".