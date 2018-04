Torino, Mazzarri: "Esperienza a Milano positiva, il tempo è galantuomo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, parla così in conferenza stampa della prossima gara contro l'Inter, in cui reciterà la parte dell'ex. Ecco il suo pensiero sulla esperienza nerazzurra: "Finalmente si guardano i fatti. Tutto il resto è aria fritta. Per me è stata un'esperienza positiva. Soprattutto se consideriamo il valore della squadra. Il tempo, poi, è stato galantuomo. A livello personale, dopo tanti anni è stato il primo esonero. E la cosa mi dà fastidio. Ma non mi interessa altro".