Torino, Mazzarri: "Europa? Serve continuità. Serve vincere col Chievo"

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato anche del momento dei granata e delle ambizioni europee: "I discorsi li porta via il vento. Per parlare di qualsiasi cosa, bisogna fare una grande prestazione contro il Chievo. Ci vuole continuità di rendimento. Guardate cosa è successo in Champions. Questo deve fare riflettere tutti. Sono queste (quella contro i gialloblù, ndr), le gare da vincere per dimostrare di essere grandi".