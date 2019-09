Torino, Mazzarri: "Fatta un'impresa, spirito Toro straordinario"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Sforzo mentale anche perchè siamo arrivati venerdì alle cinque di mattina, difficile competere con una squadre che si è alleata tutta la settimana, una corazzata che ha una rosa da Champions. Devo fare i complimenti ai miei giocatori che hanno fanno una partita straordinaria, sono andati oltre loro stessi.

Con questi ragazzi ci conosciamo come le nostre tasche, ci guardiamo e ci capiamo al volo. Abbiamo fatto una grande gara in Europa League, non siamo riusciti a passare il turno, ma dopo c'era l'Atalanta. Mancavano per infortunio giocatori importanti che potevano essere mezza squadra, ne mancavano quattro-cinque potenziali titolari, il resto della rosa ha dimostrato che siamo una squadra che può dare filo da torcere a tutti.

Posizioni e scelte dovute alle assenze? Noi abbiamo un canovaccio preciso, facciamo delle scalate particolari. Scelgo i giocatori ma le mansioni sono uguali, chi gioca sa quello che deve fare, le scalate che avete visto sono tutte programmate.

Maturità del gruppo? Dopo tutto quello che c'è stato dopo il viaggio in Inghilterra, quella di oggi si può considerare un'impresa. Fanno bene a festeggiare, lo spirito Toro è stato straordinario, hanno dato più di quello che avevano in corpo".