© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha analizzato anche il mercato granata, con indicazioni importanti: "Fino al 13 nessuno deve venire, siamo in emergenza e non voglio sentire parlare nessuno. Siamo stati sempre al completo, adesso abbiamo tre partite ravvicinate e siamo pochi. Dopo il 13, se qualcuno farà qualche ragionamento lo ascolterò. Iago come sta? Benissimo, oggi guardo la partitina e decido se portarlo in panchina. Il minutaggio sarà minimo, perciò dovrò valutare la sua situazione".