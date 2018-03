Torino, Mazzarri: "Fiorentina ostica, è sempre difficile da affrontare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, parla della Fiorentina nel corso della conferenza stampa odierna. "E' una squadra ostica, non dà punti di riferimento, sono molto rapidi e bravi tecnicamente. Dovremo essere molto attenti e compatti. Non è facile giocare con una squadra come loro. Hanno ottenuto dei risultati con squadre importanti. Servirà grande attenzione grande attenzione. Dovremo stare attenti a contropiedi vari ed eventuali. A noi attende invece una partita altrettanto importante: mettendoli in difficoltà con cose che anche a Roma siamo riusciti a fare nel primo tempo".