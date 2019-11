Torino, Mazzarri: "Fondamentale non aver preso gol, espugnato Marassi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha commentato così a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Genoa: "Non era facile in uno stadio così caldo. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati troppo e loro ci hanno messi in difficoltà per una quindicina di minuti. Siamo stati bravi però a non prendere gol e alla fine siamo stati premiati. In questo momento avevamo bisogno di sentire la squadra unita e compatta. Il fatto di non aver subito una rete è un grande punto di partenza".

Più soddisfatto di non aver preso gol o di aver segnato senza punti di riferimento là davanti?

"Nel calcio moderno bisogna correre di più, ha giocato chi stava meglio. Berenguer è un attaccante rapido e imprevedibile, ha fatto benissimo e avremmo dovuto servirlo meglio. A Marassi non puoi concedere nulla, noi siamo stati bravi. L'allenatore deve fare delle scelte forti: chi si allena meglio gioca. Dato che prendevamo tanti gol e ne segnavamo pochi, sono voluto ripartire dalle fondamenta: in campo va chi corre a mille all'ora".