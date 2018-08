Torino, Mazzarri: "Furioso all'intervallo, ripartiamo da 2° tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri ai microfoni di Radio Rai ha commentato il pari con l'Inter: "Dobbiamo partire dal 2° tempo, anche con la Roma, oggi abbiamo dominato anche con la Roma e meritavamo di vincere probabilmente. Contro la Roma nel 1° tempo forse avevamo fatto un po' meglio, oggi si è ripartito bene, Ansaldi non stava benissimo, il resto della squadra era contratta, non era sicura, l'abbiamo vista bene nella ripresa e dobbiamo continuare così anche domenica ma dal primo minuto, giocando come sappiamo e come siamo organizzati".

Una critica all'approccio?

"Mi sono arrabbiato molto con i ragazzi, ho detto loro che non va bene giocare solo un tempo, ma bisogna farlo dall'inizio, forse è un processo di crescita, alcuni sono bloccati ma se facciamo quello che prepariamo in settimana lo facciamo bene".

Durante all'intervallo cosa è successo?

"Mi sono arrabbiato tanto, dico la verità, ma è bello perché se non hai in mano lo spogliatoio poi va male, invece avete visto che reazione".

Sull'Inter?

"E' una grande squadra che ha trovato un grande Torino che ha dimostrato di essere grande già contro la Roma, una squadra forte e chi ha visto la gara nella ripresa sembrava il Torino la squadra più accreditata, ora dobbiamo portare questo in campo con le piccole e con le grandi, questo è il salto di qualità che chiedo".