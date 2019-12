Torino, Mazzarri furioso: "Pensavamo di aver già vinto sul 3-0"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro l'Hellas Verona, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "In 10 anni di carriera una rimonta del genere mi era successa solo ad inizio carriera quando allenavo il Livorno, probabilmente non si può festeggiare nemmeno sul 3-0, dovevo rimandarli tutti in campo invece di festeggiare. Abbiamo fatto probabilmente la migliore gara nella prima parte da quando sono qua, e nel primo tempo potevamo fare ancora più gol ma improvvisamente sul 3-1 non so cosa sia scattato nella testa dei ragazzi, lo chiederò a loro. Poi con queste disattenzioni, bastava tenere la difesa in linea e si evitavano due gol ma alcuni devono fare esperienza, pensavano di aver già vinto sul 3-0. Non lo so cosa è successo, sono abbastanza incavolato".