Torino, Mazzarri: "Gara preparata così. Però dovevamo segnare un gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato a Radio Rai lo 0-0 ottenuto dai granata in casa del Milan: "Non firmo mai per nessun risultato. Quando facciamo quello che prepariamo siamo in grado di mettere tutti in difficoltà ed ero convinto di farlo anche oggi. L'avevamo preparata proprio così: purtroppo bisogna mettere dentro una di quelle palle gol clamorose, e a quel punto si sarebbe aperta la partita. Mi sono arrabbiato nel finale perché ci siamo abbassati troppo ma abbiamo pressato in modo asfissiante. Ci è mancata la zampata, peccato. Si è sprecato troppo dopo una gran gara. Vero che potevamo anche perderla ma fino a 20' dalla fine potevamo anche vincerla".