Torino, Mazzarri: "Giocate male due partite e si sono fatte subito tragedie"

Il tecnico granata Walter Mazzarri ha analizzato con i cronisti presenti al "Rigamonti" il successo ottenuto dal Toro contro il Brescia: "Le critiche fanno parte del mestiere. Abbiamo giocato male due partite e subito si sono fatte tragedie. Oggi mi sono arrabbiato molto con i ragazzi perché abbiamo dato al Brescia la possibilità di riaprire il match sul 2-0 in nostro favore, e questo non deve assolutamente accadere. Dopo il derby avevo detto che avremmo dovuto sempre giocare così, con quello spirito: così è stato e i tre punti sono arrivati. Oggi siamo stati ripagati della prestazione. È un peccato che ora ci sia la sosta per le nazionali, ma alla ripresa dovremo ripartire da qui, dalla prestazione di oggi e dallo spirito del derby. Avevamo addosso un po' di tensione e questo può aver portato a commettere qualche errore in più, ma in generale a parte pochi minuti abbiamo giocato bene. Belotti? È fantastico: è un calciatore molto tecnico e aiuta a far giocare bene la squadra". A riportare le sue parole è il sito ufficiale del Torino.