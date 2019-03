© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da casa Toro arrivano le parole di Walter Mazzarri, tecnico dei granata per la gara di domani contro il Chievo: "Il Chievo - spiega è una squadra ostica, guai a sottovalutarla. Da quando è arrivato Di Carlo ha sistemato molte cose, forse hanno raccolto di meno di quanto seminato. Dovremo fare attenzione a non dar loro coraggio. Noi saremo concentrati per fare la partita perfetta. Il sostegno del pubblico? Sarà fondamentale! Ho sentito che ci sarà un grande afflusso di gente, questo mi fa molto piacere. I nostri tifosi ci dovranno aiutare per 95'. Il nostro obiettivo? Direi che è migliorare partita dopo partita, stiamo dimostrando che ce la possiamo giocare con chiunque. Djidji? E' convocato ma non è ancora al 100%. Per fortuna abbiamo Moretti che è una garanzia"