Torino, Mazzarri ha chiamato Juan Jesus: il brasiliano apre ai granata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Jesus dopo un lungo corteggiamento da parte del Torino, ha aperto sensibilmente al trasferimento in granata. Dopo il muro iniziale, il giocatore brasiliano ha capito che difficilmente troverebbe spazio in giallorosso e l'ipotesi torinista è tornata in primo piano. Mazzarri lo ha già chiamato per confermargli che otterrebbe un ruolo di primo piano con il club pronto ad accordargli lo stesso stipendio romanista (2,2 milioni annui) anche se spalmati su più stagioni rispetto al biennale ancora in essere con la Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.