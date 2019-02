© foto di Marco Iorio/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato anche di Marek Hamsik: "I quattro anni che ho trascorso a Napoli sono stati eccezionali soprattutto nel rapporto che avevo con quei ragazzi. Per me lui è da prendere da esempio per tutti i giovani che vogliono far calcio: un grande uomo e un serio professionista".