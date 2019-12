© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa: "Le scelte iniziali? Ho premiato chi ha fatto meglio negli allenamenti. È un momento particolare, non era da noi prendere quasi sempre gol ad inizio gara. Sapevo che partita sarebbe stata, il Genoa mette tutti in difficoltà da punto di vista del palleggio, per questo ho scelto i giocatori più idonee per soffocare il gioco degli avversari. In questo momento avevamo bisogno di acquisire fiducia in campo. I ragazzi sono stati eccezionali e mi hanno ripagato nel migliore dei modi".