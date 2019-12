Torino, Mazzarri: "Ho provato a vincerla ed è stato un errore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il ko subito contro la SPAL: “Mi dicono che il campo pesante ci ha penalizzati, dovevamo vincere a ogni costo per le occasioni che abbiamo creato anche in dieci, purtroppo la palla non entrava mai. Dovevo capire che oggi non era giornata e sull’1-1 non dovevo mettere un altro attaccante, ho provato a vincerla e probabilmente è stato un errore. Si capiva che oggi era una giornata storta, si capiva che avremmo pagato caro ogni cosa”.

Il pubblico non ha aiutato la squadra. “Io penso a far rendere la squadra, devono pensare a giocare bene e basta, dobbiamo essere più forti di tutto e tutti. Non faccio altri commenti”.

Cosa è mancato nella ripresa? “Di solito quando una squadra perde con un’altra di minor valore, almeno sulla carta, si tende a denigrare tutto. Sapevamo che contro la SPAL non sarebbe stato facile, abbiamo preso il gol del pareggio quando eravamo in dieci. Dovevo capire che non era giornata e non dovevo provare a vincerla”.

La sanzione per Bremer è stata troppo severa? “Secondo me non c’era nessuno dei due gialli, ma se parlo degli arbitri poi si dice che mi attacco a qualcosa. Non l’ha nemmeno preso Petagna, il ragazzo forse è stato ingenuo, ma secondo me i due cartellini sono molto severi, uno dei due sicuro non andava dato. Sarebbe stato bello giocare in undici visto che anche in dieci abbiamo fatto il forcing. Io faccio l’allenatore ormai da 20 anni e non mi spavento di niente, magari i ragazzi hanno meno esperienza e si lasciano abbattere. Io posso rimproverare poco, in questo momento ogni errore che facciamo lo paghiamo. Forse Berenguer e Verdi pagano un po’ i campi pesanti, magari si fa un po’ più fatica in questo. Volevamo vincere a tutti i costi, ci siamo fatti trovare un po’ sbilanciati. Venivamo da due vittorie e un pareggio, quindi a livello di prestazione non posso dire nulla di negativo alla squadra”.

Qual è l’obiettivo del Torino? “Ora non bisogna pensare agli obiettivi, dobbiamo pensare alla gara che abbiamo fatto anche a Verona. Se prendiamo un cazzotto non dobbiamo farci abbattere, in questo momento non si può dire dove possiamo arrivare”.