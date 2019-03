© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Così ha parlato ai microfoni di Radio Rai Walter Mazzarri, tecnico del Torino, dopo il successo granata in casa del Frosinone: "Nella ripresa abbiamo iniziato a giocare come voglio io. Nel primo tempo il Frosinone era violento dal punto di vista fisico e noi ci siamo messi a fare contrasti e basta. Riprendendo il mano in gioco abbiamo vinto, peccato per Belotti perché poteva fare tripletta. Non bisogna sognare, ma maturare e non fare come oggi nel primo tempo. Alla fine tireremo le somme, i ragazzi hanno sposato questa linea di pensiero. Devono sognare i tifosi, noi addetti ai lavori no dato che il calcio ci smentisce sempre".