Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha parlato così delle condizioni di Iago Falque: "Sta bene, è convocato. Non ha ovviamente i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe partire titolare come dalla panchina". Lo riporta il sito ufficiale dei granata.

