Torino, Mazzarri: "In altre gare avevamo giocato meglio e raccolto meno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Per assurdo avevamo giocato meglio altre volte senza vincere. Oggi abbiamo fatto una partita molto attenta, una gara particolare con l'Inter che ha cambiato modulo. Avevamo capito che sarebbe stata una partita bloccata, siamo stati bravi a fare un gol più di loro. Vittoria meritata, ma altre volte avevamo giocato meglio". Queste le parole dell'allenatore granata Walter Mazzarri a Sky Sport dopo l'1-0 del Torino sull'Inter. "Dopo la partita di Roma e dopo essere usciti in Coppa Italia con la Fiorentina mi ero arrabbiato, avevamo commesso troppe disattenzioni giocando però un gran calcio. Oggi forse siamo stati fin troppo attenti, non abbiamo commesso errori banali che in passato ci erano costati tanti punti. Questo è importante per crescere, è inutile guardare la classifica se poi alterniamo le prestazioni. In futuro mi aspetto di giocare meglio e creare di più anche con squadre meno forti dell'Inter".