Torino, Mazzarri: "In caso di Europa servirà una rosa più lunga"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dall'Ungheria in vista della sfida di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Debrecen: "Dobbiamo pensare a passare questo turno e poi anche i prossimi due. Se supereremo questi ostacoli potrà essere solo un vantaggio anche in chiave campionato. Potrebbe essere utile avere qualche giocatore in più in caso di approdo in Europa anche perché fino a febbraio dovremo giocare spesso e una rosa più lunga sarà il caso di averla. Comunque c'è tempo visto che manca un mese alla fine del mercato. Ora pensiamo solo a cosa accadrà domani". A riportarlo è Torinogranata.it.