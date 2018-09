Torino, Mazzarri: "Inizio positivo malgrado calendario difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Rai, dopo la gara pareggiata contro l'Atalanta, parla l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri: "Soddisfatto della prestazione, ci sono tanti elementi nuovi, il calendario non ci aiuta. Contro il Napoli è stato un incidente di percorso. Iago Falque? E' un giocatore importante, come tutti quelli che corrono e danno l'anima, così come ha fatto l'Atalanta. Belotti? Ha fatto una grande partita per me, si è speso per la squadra. Pochi gol? Abbiamo avuto un calendario difficile, tante occasioni avute e sprecate. Ci mancano tre punti dopo un inizio difficile forse come nessun'altro".