Torino, Mazzarri: "La finale delle finali. Servirà un Castellani granata"

A meno di 24 ore dalla sfida contro l'Empoli Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha presentato la sfida contro i toscani, importantissima per la corsa europea dei granata: "E' la finale delle finali prima di quella contro la Lazio. Se facciamo bene domani contro la Lazio faremo una grandissima prestazione. Domani servirà una prestazione in linea con le ultime".

Toro mai vittorioso ad Empoli? E' una difficoltà in più ma quest'anno abbiamo sfatato tanti tabù e questo mi fa ben sperare perché la squadra a mio avviso ha fatto un salto di qualità".

Cosa potrà accadere in caso di mancata qualificazione europea? "Queste sono domande a cui potremo rispondere solo dopo l'ultima giornata di campionato. I bilanci si fanno solo alla fine. Ci sono ancora due partite e sei partite in palio. Io penso solo all'Empoli".

La sconfitta dell'Atalanta in Coppa Italia? "I risultati degli altri non si controllano, noi dobbiamo pensare a lavorare su di noi, migliorando sempre e cercando di fare più punti possibili".

Cosa manca per fare l'ultimo step verso l'alto? "Dirò tutto quello che penso dopo le prossime partite. Ora non è il momento".

La formazione? "L'unica cosa che posso dire, che è la stessa che ho detto ai ragazzi. Domani saremo 14 in campo: 11 più le riserve".

Lukic? "Ha fatto una crescita importantissima e a centrocampo ho quattro titolarissimi con Rincon, Baselli e Meité".

I tanti tifosi ad Empoli? "Abbiamo bisogno di loro. Bisognerebbe che il Castellani fosse per la maggior parte granata. Domani avremo bisogno di loro ancora di più perché la tifoseria dell'Empoli darà tutto per una gara importante anche per loro".