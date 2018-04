Torino, Mazzarri: "Lavoriamo per il futuro della squadra. Prendo appunti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni sull'eventuale utilizzo di alcuni giovani (Edera, Bonifazi, Milinkovic-Savic) nelle ultime partite: "Dobbiamo crescere e lavorare per il futuro di questa squadra. Quando si perde, brucia. Cerco di fare la formazione per il momento. E se nella formazione ci sono anche i giovani, meglio. Ma non posso fare il contrario. Sto prendendo appunti, alla fine del campionato farò le mie valutazioni".