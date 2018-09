Torino, Mazzarri: "Lavoro ad un nuovo modulo che preveda anche Zaza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale modulo per il Torino di Walter Mazzarri? Il tecnico granata ha provato a parlare della sua idea, confessando anche alcuni possibili novità: "Ho iniziato a farne uno nuovo e me lo tengo per me, perché spero di sorprendere gli avversari. Zaza ha caratteristiche diverse, è più punta. L'ho scoperto questa settimana, col tempo si cercherà non solo di farli coesistere (con Belotti, ndr) ma di farli rendere. Ci vuole tempo, ci vuole serietà: quando queste prove si fanno per un mese e mezzo con le amichevoli ci sono meno rischi, quando arriva il campionato invece ce ne sono di più. I punti non te li restituisce nessuno".