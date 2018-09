Torino, Mazzarri: "Meglio nel secondo tempo. Zaza sta crescendo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro il Chievo: “Siamo partiti male, ci succede spesso quando giochiamo di giorno. Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose per bene e abbiamo meritato ampiamente di vincere. Zaza è arrivato alla fine del mercato, non era al top e ora sta crescendo e sta cominciando a far vedere che cosa sa fare. Dobbiamo migliorare alcune cose ancora”.