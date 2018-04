Torino, Mazzarri: "Merito alla Lazio, noi abbiamo pagato alcune situazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto al termine del match perso contro la Lazio (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Quali conclusioni ha tratto da questa partita?

"Cerco di valutare tutti e dare indicazioni giuste. La Lazio è forte, stanno bene e sono su di morale. È una squadra tanto forte, hanno meritato di vincere. Si spera sempre di tenere il risultato, ma hanno dimostrato il loro valore".

Che risposte ha avuto dai suoi giocatori?

"Noi abbiamo dato il massimo, siamo in emergenza. Ci sono giocatori che hanno tirato la carretta e sono in difficoltà. Nelle ultime due abbiamo trovato squadre che stanno meglio di noi. Siamo lì a rincorre una condizione che non è al massimo. Non è un alibi, si doveva e si poteva far meglio. Ma si deve ammettere che la Lazio mette tutti sotto".

Come vorrai utilizzare Ljajic?

"Con me ha sempre fatto il suo. Comunque oggi abbiamo finito la partita con lui mediano sinistro. Io sto verificando tante cose. Adem corre come un centrocampista, rimane solo la questione della volontà".

Non vedo la tua squadra: quali sono i tuoi progetti per il futuro?

"Questo fra tre settimane lo dirò alla società. Se ti ricordi anche con il Watford ho fatto il 4-3-3, dipende da molte cose. Qui siamo partiti con lo stesso modulo e abbiamo vinto. Per vedere ciò che hai detto, devo prendere la squadra da giugno. Ora bisogna fare il meglio possibile. Bisogna fare delle riflessioni, io preferisco avere meno giocatori ma con più qualità, sempre in base alle possibilità della società".