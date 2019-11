© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport dopo il ko nel derby contro la Juventus: “Sono molto arrabbiato perché abbiamo perso e non meritavamo, ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo interpretare tutte le gare come abbiamo fatto oggi, allora sì che cominceranno ad arrivare i punti. Il portiere della Juventus era stato bravo su Ansaldi, poi abbiamo avuto un’occasione con Verdi”.

Sul gol subito: “A me brucia molto. Sono arrabbiato, poi non parlo di altre cose. Preferisco parlare di altri episodi (riferendosi al calcio di rigore non concesso per fallo di De Ligt, ndr) e preferirei che non mi faceste più domande”.