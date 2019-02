Torino, Mazzarri: "Napoli squadra top, in tv non rende. Siamo stati bravi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo la sfida col Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "La squadra azzurra? L'ho vista meglio di quanto me l'aspettavo, vedere il Napoli in televisione non rende. Ha allestito una gran bella squadra e gli vanno fatti i complimenti. Siamo stati bravi noi a strappare questo risultato, anche meritato visto che nel finale abbiamo avuto qualche occasione", le sue parole.