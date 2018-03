Torino, Mazzarri: "Nel I° tempo troppo contratti, la svolta nella ripresa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Rai Due dopo il poker rifilato alla Sardegna Arena al Cagliari. "Nel primo tempo eravamo contratti, nel secondo tempo abbiamo svoltato. Quando c'è stata la possibilità di mettere un giocatore con le qualità di Ljajic ha fatto anche gol e la squadra si è sbloccata. Ci serviva andare in vantaggio per giocare più sciolti. Sono arrivato in ritardo dopo un periodo negativo, ho parlato più con la squadra lavorando dopo la sconfitta con la Fiorentina. Con il modulo di prima si faceva fatica a trovare equilibrio".