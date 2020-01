© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato a Torino Channel il ko subito contro il Sassuolo: “Quando una squadra come il Sassuolo sta perdendo e tenta di recuperare ti devi aspettare un secondo tempo veemente, devi saltare il primo pressing con il giusto palleggio e non l’abbiamo fatto. Nel primo tempo si doveva chiudere la partita. Dovevamo far passare il momento e non prendere il gol”, ha concluso.