L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato anche di mercato nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma: "Io faccio l'allenatore, il mercato lo fa la società. Ormai mi conoscete, sapete che dopo sei mesi di stagione ho delle idee: io non mando via nessuno, ma se non sono contenti possono andare via. Serve che il gruppo sia unito e che si accetti di stare in panchina. Lo dirò anche ai giocatori, per ora non è arrivato nessuno a chiedermi di andarsene".