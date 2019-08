Torino, Mazzarri: "Non dobbiamo mollare mai. Contento per Millico"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri commenta ai microfoni di Torino Channel il successo con il Debrecen ed il passaggio del turno in Europa League: "A livello Europeo non ci si può fermare mai. Oggi abbiamo mollato un po' dopo il 2-0 e abbiamo preso gol, avevamo il risultato dalla nostra e ci può stare, ma dobbiamo mantenere la concentrazione per tutta la partita, perché più avanti può essere fatale. Il palleggio è peggiorato, abbiamo fatto un fraseggio diverso rispetto all'andata, in questo dobbiamo migliorare, mentre oggi invece abbiamo cercato di verticalizzare subito, che non è un cosa che mi piace.Millico e Singo? Sono contento che questa partita sia servita per far esordire Millico e Singo. Devono crescere e migliorare, più avanti possono intraprendere un percorso quando saranno ben integrati. Millico si è visto che era emozionato, poi sono contento che abbia fatto gol. Deve imparare ed essere più tranquillo, senza esaltarsi per un gol fatto in Europa League".