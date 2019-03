© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la Fiorentina, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai: "

Due punti persi o uno guadagnato? Pptevamo far meglio in un campo difficile ma il punto non è da buttare perché qui non ha vinto quasi nessuno, se non partivamo così male ad inizio gara potevamo far meglio e anche vincere, purtroppo non lo abbiamo fatto per demeriti nostri e anche meriti della Fiorentina, non è un campo facile. Ci piacerebbe vincerle tutte ma non siamo ancora a questo livello, stiamo facendo meglio di sempre in un campionato difficile dove c'è molta alternanza di risultati, ci sono ancora nove partite importanti e vedremo dove arriveremo. Siamo partiti male ma siamo stati bravi a rimetterla in piedi nel primo tempo, nel secondo tempo potevamo fare meglio alcune cose, essere più decisi. Uscendo Iago Falque poteva darci qualcosa di più. Belotti? Sta bene, invece Iago Falque vedremo cosa ci dicono i dottori domani".