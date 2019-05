Torino, Mazzarri: "Non firmo per il pareggio. Vogliamo battere la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato anche della possibilità di pareggiare il derby: "Non firmo mai per il pareggio. Chiaramente a volte uno 0-0 può essere un buon risultato se si vanno ad annullare le forze in campo. Comunque lo ripeto, anche se giocheremo contro la prima in classifica non firmerei per il pareggio, vogliamo vincere".