Walter Mazzarri, tecnico del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Wolverhampton, una squadra che ha osservato con attenzionea anche nell'ultima gara di campionato: "Domani abbiamo di fronte una squadra organizzata, giocatori forti tecnicamente, ma io dico ai miei ragazzi: se facciamo le cose per bene, potremo mettere tutti in difficoltà. E lo abbiamo dimostrato. Lunedì hanno giocato con il 5-3-2 e hanno fatto soffrire il Manchester United. Se hanno messo in difficoltà loro, è normale che potremo averle anche noi. Ma sanno anche aggredire alto, dipenderà da quale tattica vorrà adottare il loro allenatore. Noi siamo preparati ad ogni situazione, faremo le nostre contromosse. Se sento qualcuno del Watford? Da quando sono venuto via, guardo poco il calcio inglese. So che hanno cambiato molto, ma non so aggiungere molto: è due anni che non mi interessa più il calcio inglese".

