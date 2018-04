Torino, Mazzarri: "Non solo Belotti sottotono, paghiamo le assenze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha commentato così ai microfoni di Rai Sport la sconfitta odierna con l'Atalanta: "L'allenatore non deve mai parlare degli assenti, ma oggi ci mancavano tanti calciatori importanti. Eravamo partiti bene, ma l'Atalanta sul proprio campo rende tutto più difficile. Avevamo rimesso in piedi la partita dopo il pari, poi abbiamo preso un gol sciocco e mi sono arrabbiato. Peccato, ma pensiamo alla prossima. Classifica? Quando subentri nel corso della stagione è difficile fare un bilancio complessivo dell'annata. Ultimamente abbiamo trovato la giusta quadra, tenendo bene il campo e dando l'idea di essere una squadra vera. Su questo dobbiamo lavorare il prossimo anno finendo bene questo campionato. Belotti? Contro l'Atalanta non era facile. Non siamo stati lucidi, non solo Belotti, ma anche tanti altri. Quando giochi tre partite importanti in una settimana e non puoi fare turn-over a causa delle assenze, è dura. Penso che anche Belotti abbia pagato questo, ma non è stato solo lui a giocare sottotono".