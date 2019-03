Torino, Mazzarri: "Palacio? Giocatore di livello, oggi sembrava Maradona"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha analizzato la sconfitta contro il Bologna ai microfoni di DAZN: "Tante occasioni? Grazie di averlo detto. Dopo una striscia positiva ci si critica, ma oggi era scritto. Palacio sembrava Maradona, in contropiede ci hanno messo sempre in difficoltà, Noi nel secondo tempo abbiamo provato di tutto, ma sembrava stregato, abbiamo fatto cento tiri rimpallati. Chi è nel calcio lo sa, era scritto che dovevamo perdere. Mi sembrava la partita con il Parma, qui per assurdo siamo stati ancora più sfortunati. È chiaro che a livello difensivo non siamo stati gli stessi, ma questi errori li correggeremo al ritorno dalle nazionali".

Cosa è mancato in difesa? "Se tu guardi, ogni volta che Palacio apriva non riuscivamo ad intercettarla. Lui è un giocatore di altissimo livello, fa giocare e ti fa innervosire. Sul primo gol abbiamo fatto un errore, noi non eravamo gli stessi nel reparto difensivo. Ci sta sbagliare una partita, ma dispiace. Si sono creati anche i presupposti per pareggiarla, ma la palla non entrava. Abbiamo sbagliato tanti palloni in area".

Ha mai pensato di iniziare con il trequartista? "Sì, ma nel calcio bisogna dare e avere. Già cosi abbiamo sofferto. Loro hanno due mediani e un trequartista, tra le linee ci hanno messo in difficoltà. Ho messo Iago Falque e ho preso subito gol. Ci sono tante cose che si valutano, se faccio certe valutazioni conosco le condizioni di tutti. Ci hanno creato difficoltà così, figuriamoci con il trequartista".