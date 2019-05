Torino-Mazzarri, panchina più solida che mai. E può arrivare il rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analizzando il domino delle panchine di Serie A in vista della prossima stagione, La Gazzetta dello Sport sottolinea come la posizione di Walter Mazzarri al Torino sia più solida che mai. Il tecnico - si legge - non si muoverà, anzi potrebbe allungare il contratto col club granata in scadenza tra un anno.