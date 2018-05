Torino, Mazzarri pensa al futuro: ecco chi può restare in granata

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senza nulla da chiedere a questa stagione, i granata preparano già la prossima. Contro il Genoa, domani, si chiude il campionato del Torino (fischio d'inizio ore 15 al Ferraris). Un'annata senza colpi di scena e scandita da una speranza d'Europa solo accarezzata ma mai davvero a porta di mano. Sotto la gestione di Mazzarri il Toro ha iniziato a costruire in anticipo l'anno che verrà: pochi proclami e tanta solidità, invocata a più riprese dal tecnico di San Vincenzo, che lavora a stretto contatto con il club per agire presto (e bene) sul mercato.

CHI RESTA - Rinvigorito da un finale di stagione sorprendente, Adem Ljajic sembra essere tornato al centro del mondo granata e certamente farà parte del Toro che si affaccerà al 2019. Come Andrea Belotti, che ha dichiarato di voler rispettare l'accordo che lo lega al club di Urbano Cairo. Che, dal canto suo, si è detto entusiasta di tenersi stretto il Gallo sotto la Mole. Il restyling maggiore toccherà il centrocampo, che comunque non potrà fare a meno dei soli Baselli e Rincon. Intoccabili come N'Koulou, che verrà riscattato dal Lione e guiderà un reparto in attesa di un innesto di qualità. Rinnovo in vista per Emiliano Moretti, aspettando Lyanco e confidando nella crescita di Kevin Bonifazi. Per un Toro diverso e, soprattutto, più solido: il primo targato Walter Mazzarri, dall'inizio alla fine.